Эмери хочет видеть в «ПСЖ» Иммобиле

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Унаи Эмери намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.



Как сообщает издание Sport.es, испанский специалист перед стартом плей-офф Лиги чемпионов рассчитывает приобрести форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле.

Отметим, что Эмери знаком с футболистом по совместной работе в «Севилье». Тогда нападающий пополнил ряды андалусийского клуба из дортмундской «Боруссии».



В нынешнем сезоне 26-летний Иммобиле провел во всех турнирах за римский клуб 16 матчей, забил 9 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Лацио» рассчитан до 2021 года.





