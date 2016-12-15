Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты третьего тура

В рамках 16-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником Дядя Скрудж, набравший максимальное количество очков по итогам 15-го тура.

Эвертон – Арсенал – 2:1

Прогноз «Советского спорта» - 1:2

Прогноз читателей – 1:3

Борнмут – Лестер – 1:0

Прогноз «Советского спорта» - 1:1

Прогноз читателей – 0:2

Сандерленд – Челси – 0:1

Прогноз «Советского спорта» - 1:1

Прогноз читателей – 1:2

Мидлсбро – Ливерпуль – 0:3

Прогноз «Советского спорта» - 1:3

Прогноз читателей – 1:2

Вест Хэм – Бернли – 1:0

Прогноз «Советского спорта» - 2:1

Прогноз читателей – 2:1

Тоттенхэм – Халл Сити – 3:0

Прогноз «Советского спорта» - 3:0

Прогноз читателей – 2:0

Сток Сити – Саутгемптон – 0:0

Прогноз «Советского спорта» - 2:1

Прогноз читателей – 4:1

Манчестер Сити – Уотфорд – 2:0

Прогноз «Советского спорта» - 2:1

Прогноз читателей – 3:0

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

Прогноз «Советского спорта» - 0:1

Прогноз читателей – 0:1

Вест Бромвич – Суонси – 3:1

Прогноз «Советского спорта» - 2:0

Прогноз читателей – 1:0

Общий счет – 20:17 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 2-1.

В 17-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником kar.