Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты третьего тура
В рамках 16-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником Дядя Скрудж, набравший максимальное количество очков по итогам 15-го тура.
Эвертон – Арсенал – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3
Борнмут – Лестер – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:2
Сандерленд – Челси – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:2
Мидлсбро – Ливерпуль – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2
Вест Хэм – Бернли – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1
Тоттенхэм – Халл Сити – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0
Сток Сити – Саутгемптон – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 4:1
Манчестер Сити – Уотфорд – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 3:0
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1
Вест Бромвич – Суонси – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0
Общий счет – 20:17 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 2-1.
В 17-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником kar.