Елена Вяльбе: Допускаю, что Тюмень могут лишить этапа Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что финальный этап Кубка мира, который должен пройти в марте в Тюмени, могут перенести в другую страну.

- Я допускаю, что Тюмень могут лишить этапа Кубка мира. Но это только мое предположение, которое не подкреплено какими-то основаниями, - цитирует Вяльбе ТАСС.

Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 16 по 19 марта.

Ранее стало известно, что предстоящий чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи. Чемпионат пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.