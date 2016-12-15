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«Барселона» предлагает Месси 70 млн евро в год

Источник:  ASКомментарии

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с нападающим Лионелем Месси о новом контракте.

Как сообщает издание AS, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу предложил игроку сборной Аргентины 35 млн евро в год без вычета налогов (70 млн евро с вычетом налогов).

Ранее сообщалось, что минувшим летом игрок принял решение сменить клубную прописку и не будет продлевать контракт с командой, рассчитанный до 2018 года. 

Напомним, Месси выступает за основной состав сине-гранатовых с 2004 года. За это время футболист выигрывал вместе с командой чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3). 

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел на клубном уровне 19 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро.

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