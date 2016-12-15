Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме Ефимовой

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.

- В этом году побит рекорд: 400 спортсменов примут участие в турнире. Мы стараемся сделать соревнования зрелищными, интересными: чтобы с одной стороны зрители получали удовольствие, и чтобы участники не чувствовали дополнительный стресс, потому что все главные турниры позади – ОИ, ЧМ в короткой воде в Канаде.

Мы находимся среди знаковых европейских соревнований, многих спортсменов и победителей вы знаете. Каждый год приезжают спортсмены, которые достойно выступают. Из наших спортсменов приедут почти все, кто участвовал в Олимпийских играх, завоевал медали, кроме Юлии Ефимовой, а также все герои чемпионата мира в Винздоре. Достаточное будет и иностранцев. Мы проводим турнир для популяризации плавания в стране, поэтому акцент сделали на наших пловцах, - передает слова Сальникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Отметим, Кубок Сальникова пройдет в петербургском Центре плавания на улице Хлопина 16-17 декабря.