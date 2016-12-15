Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведами
Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.
- Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против шведов, в заявку на игру войдет Игорь Шестеркин, - сказал Давыдов.
Напомним, что матч Швеция - Россия состоится сегодня, 15 декабря, в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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