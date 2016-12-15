Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведами

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.

- Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против шведов, в заявку на игру войдет Игорь Шестеркин, - сказал Давыдов.

Напомним, что матч Швеция - Россия состоится сегодня, 15 декабря, в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.