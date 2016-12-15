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Холм и де Рандами будут драться за чемпионский пояс UFC в новой весовой категории

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Промоутерская Компания UFC объявила о запуске боев в третьей женской весовой категории, с лимитом веса в 145 фунтов.

Первый бой состоится 11 февраля и в нем определится чемпион организации. За титул чемпионки в полулегкой весовой категории будет драться экс-чемпионка в легчайшей весовой категории Холли Холм и Германи де Рандами.

Самая известная в этой весовой категории боец Кристиана Джустино не сможет подготовиться к бою 11 февраля, поэтому не принимает участие в бое за пояс. Турнир 11 февраля будет носить название UFC 208 и пройдет в Нью-Йорке.

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