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Гвардиола настаивает на трансфере полузащитника «Атлетико» Коке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Marca.

Согласно информации источника, на игрока сборной Испании претендует «Манчестер Сити». Отмечается, что инициатором сделки является наставник «горожан» Хосеп Гвардиола, для которого футболист «матрасников» является главной трансферной целью. 

Также сообщается, что «Сити» пытался приобрести полузащитника минувшим летом, а также вел переговоры по его трансферу в 2014 году. В обоих случая английский клуб получал отказ.

Ранее испанские СМИ утверждали, что Коке может перейти в «Барселону», однако, сам игрок заявил, что в Примере он будет выступать только за «Атлетико». По информации Marca, сумма отступных за испанца составляет 150 млн евро.


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