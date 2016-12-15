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Иван Новосельцев: Луческу добавил «Зениту» индивидуальности

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал, каково ему работается с румынским тренером Мирчей Луческу.

- Луческу добавил «Зениту» индивидуальности. Игроки больше занимаются собой, мы много играем один в один на тренировках, это помогает развивать личные качества. Тренировочный процесс очень интенсивный, мало пауз. Привыкаешь к этому ритму, втягиваешься, потом в игре становится легче. Луческу практикует игровые упражнения на выход из обороны в атаку с применением сложных технических элементов. Все через пас, часто наигрываются спонтанные взаимодействия. В общем, креативный подход, - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в начале сезона. До этого с командой работал португалец Андре Виллаш-Боаш. После 17 туров питерский клуб занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.  

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