«Реал» объявил состав на полуфинальный матч клубного ЧМ
Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на полуфинальный матч с колумбийским клубом «Америка», который состоится в рамках клубного чемпионата мира.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Роналду, Бензема.
Напомним, игра между командами состоится в Японии и стартует в 13.30 мск.
🇯🇵📝✅ #RMCWC— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 15 декабря 2016 г.
¡Este es nuestro once inicial para la semifinal del Mundial de Clubes 🆚 @ClubAmerica!#HalaMadrid pic.twitter.com/fr3oGR5wsP
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