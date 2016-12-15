«Реал» объявил состав на полуфинальный матч клубного ЧМ

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Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».

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