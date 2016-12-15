Семак возглавит «Уфу», Тимощук заменит его в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Сергей Семак в ближайшее время возглавит «Уфу», сообщает «Спортфакт».

По информации источника, 40-летний специалист уже принял окончательное решение. Сейчас Семак ждет встречи с главой уральской национальной республики. Планируется, что Рустэм Хамитов примет Семака в московском представительстве Республики Башкирия. Там же будет подписан контракт. «Уфа» предложит Семаку контракт на 1,5 сезона с возможностью продления соглашения по согласованию сторон.

Как сообщает источник, Семака в тренерском штабе «Зенита» заменит Анатолий Тимощук, который выступал за питерский клуб в качестве футболиста с 2013 по 2015 годы.

Напомним, что ранее «Уфой» руководил Виктор Гончаренко. На днях белорусский специалист возглавил ЦСКА. После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в чемпионате России, в активе команды 25 очков.