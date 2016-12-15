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Владимир Сальников: Радуют 14 медалей на чемпионате мира. У нас есть запас, который позволит сборной России развиваться

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в коротком бассейне, который прошел в Канаде.

– Командная победа значительно более важная, здесь раскрываются максимальные качества каждого, все вносят свой вклад более ответственно, чем это делается в индивидуальных заплывах. Тот же Морозов, который лидировал на протяжении всех этапов Кубка мира и выиграл, принес себя в жертву. Меня это радует, мы показываем глубину возможностей нашей команды. У нас есть запас, который позволит развиваться нашей команде.

Меня очень порадовала Вероника Попова. Неожиданно она установила рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России в короткой воде. Эту дистанцию в олимпийском цикле она не готовила, такая смена специализации и определенные шаги в подготовке показали, что она способна великолепно выступать. Выступление на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира тоже заслуживает похвалы.

14 медалей на чемпионате мира в Канаде – этот результат меня радует, значит, что мы идем правильным путем. Это был экзамен, потому что нам предстоит выступать на ЧМ в Будапеште. Многие из тех, кто был в Канаде, выступят там, – передает слова Сальникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира на короткой воде прошел в канадском Виндзоре с 6 по 11 декабря.

Сборная России выиграла 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали и заняла третье общекомандное место. Владимир Морозов дважды стал вторым на личных дистанциях: 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом, а также в составе команды выиграл пять золотых медалей чемпионата мира: в эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров вольным стилем, а также в смешанной эстафете и комбинированных эстафетах 4х50 метров и 4х100 метров.

Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова все российские участники Олимпиады, кроме Ефимовой

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