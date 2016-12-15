Организаторы поединка Поветкин – Стиверн закупили 15 тысяч масок для профилактики кори

В пресс-службе промоутерской компании «РМК Боксинг Промоушен» сообщили, что организаторы поединка Александр Поветкин – Бермейн Стиверн закупили 15 тысяч масок для профилактики кори.



«Закуплено порядка 15 тысяч масок для профилактики кори. Все люди, занимающиеся организацией мероприятия, привиты от кори», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.



Напомним, бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе между россиянином и канадцем состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ограничило допуск не привитых против кори жителей региона на массовые мероприятия.

Отметим, что действующим чемпионом WBC является представитель США Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем бою.