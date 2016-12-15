Кирилл Сидельников: Надеюсь, 16 декабря Федор будет в моем углу

Полуфиналист Гран-при FN GLOBAL в тяжелом весе Кирилл Сидельников из FEDOR TEAM рассказал, как проходит подготовку к поединку 16 декабря против Баги Агаева, сравнил соперника с Сергеем Павловичем, а также рассказал о важности присутствия Федора Емельяненко.

«Подготовку проходил в Старом Осколе. Готовиться начал с конца сентября. Для меня этот старт очень важен. Работаю во всех направлениях, и в партере и в стойке. Но думаю, в бою буду делать акцент больше на ударную технику. С Федором Емельяненко работал в сентябре, он приезжал в Старый Оскол и помогал готовиться Валентину Молдавскому. Больше у Федора не получилось приехать в Старый Оскол, ему приходиться решать много других вопросов.

Соперник у меня очень серьезный, несмотря на то, что у него в последних боях есть и проигрыши. Бага Агаев очень опытный боец, постарше меня. Встречался в боях с очень опасными соперниками. Он – универсал и сложно в нем выделить слабые и сильные стороны. Бага отлично работает и в стойке и в партере. Строгого геймплана на бой у меня нет. Работать буду по ситуации. Если почувствую, что в стойке я проигрываю, постараюсь перевести противника в партер. Для меня самое важное – победа! Неважно, где она будет добыта, в стойке или в партере.

Победителя нашего поединка будет ждать Сергей Павлович. Все его считали сильнее Агаева, но их бой был равным, я не могу сказать, что Сергей был прям на голову сильнее. По мне это был равный поединок. С ним я встречался на сборах в Старом Осколе, мы поработали с ним. Довольно крепкий, молодой, амбициозный боец, жаждущий побед. Думаю, амбициозность делает Павловича сильнее и опаснее Агаева, если сравнивать этих бойцов.

Конечно, хотелось бы, чтобы Федор присутствовал на моем выступлении. Я разговаривал с ним, он сказал, что постарается быть на турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 57. Да, мне важно его присутствие. Федор для меня не просто тренер, но еще и друг. Его присутствие всегда мотивирует меня и помогает. Он очень хороший секундант, всегда очень грамотно дает подсказки. Мне его поддержка и подсказки будут очень важны. Надеюсь, 16 декабря Федор будет в моем углу», - рассказал Кирилл Сидельников.