Строительные работы на стадионе «Лужники» практически завершены

Строительные работы на Большой спортивной арене «Лужники», которая сейчас находится в реконструкции, фактически завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Осталось провести отделку внутренних помещений и монтаж некоторых инженерных систем. Уже в следующем году будет введена в эксплуатацию и сама Большая спортивная арена, и парковая зона, расположенная рядом, - цитирует Хуснуллина пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Основные строительные работы в «Лужниках» планируется завершить к концу 2016 года. После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.