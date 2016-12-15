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Николай Хромов отказался стать тренером Сергея Ковалева

Источник:  ТАССКомментарии

Известный российский специалист Николай Хромов заявил, что ему поступило предложение от бывшего чемпион мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева. По словам Хромова, он принял решение отказаться по семейным обстоятельствам.

«Это очень серьезное предложение от уважаемого боксера. Я бы с радостью его принял, но, к сожалению, не смогу этого сделать. У меня серьезно болеет жена», – цитирует Хромова ТАСС.

Напомним, на данный момент тренером Ковалева является американский специалист Джон Дэвид Джексон. После поражения от Андре Уорда россиянин заявил СМИ, что планирует обновить состав своей команды.

Хромов около 20 лет являлся главным тренером сборной России по боксу. Под его руководством команда выступала на четырех Олимпийских играх – 1996, 2000, 2004 и 2012 годов.

Сергей Ковалев: Мне нужен тренер по тактике, который будет поправлять мои ошибки, видя их со стороны

Сергей Ковалев: Хотел бы, чтобы моим наставником стал Николай Хромов

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