Павел Занозин: «Я по-прежнему не уверен, что «Дота» - это спорт»

Спортивный комментатор Павел Занозин на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.



«Немного задержался с постом по итогам Бостона - хотел, чтобы впечатления улеглись. Это было круто. Это было необычно и совсем не похоже на мою обычную спортивную жизнь. Я по-прежнему не уверен, что «Дота» - это спорт, но с тем, что это настоящее шоу, спорить глупо. Болельщики, скандирующие кричалки по ходу матчей и рыдающие после поражений, игроки, среди которых достаточно интересных людей и которым важно внутреннее развитие, организаторы, постаравшиеся учесть многие мелочи и сделать красивое мероприятие в не самых простых условиях - все выкладывались. И отдельное спасибо ребятам из компании «Рухаб», с которыми мы работали бок о бок и многому научились друг у друга за эту неделю.



Там все хотят расти и прогрессировать, там нет равнодушных - а для нашей профессии это, наверное, самое главное. Спорить по поводу англицизмов можно долго, и одной правды здесь не найти. Я узнал значение многих терминов и понял, что они наверняка войдут и в телевизионный язык, когда киберспорт закрепится на ТВ. А пока общая культура ещё только формируется, и правила киберспортивной журналистики обязательно будут меняться. Мы все заинтересованы в том, чтобы индустрия развивалась, чтобы в неё приходили новые люди. Аудитория киберспорта, как я и думал, очень разная. За эти дни я получил огромное количество отзывов от думающих людей, которые видят, куда нужно двигаться. Нам с ними по пути. Так что уверен: The Boston Major - далеко не последнее моё соприкосновение с киберспортом», — написал Занозин.

На прошедшем The Boston Major 2016 Павел Занозин помогал студии RuHuB освещать турнир.



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