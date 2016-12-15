Известный польский боец ММА Матерла арестован польским спецназом

Бывший чемпион промоутерской компании KSW в среднем весе Михал Матерла арестован спецподразделением следственного комитета Польши. Правоохранительные органы считают, что боец может быть замешан в деятельности организованной преступной группы.

По информации местных СМИ, полицейские штурмом взяли дом спортсмена в Щецине и на глазах у его родственников арестовали его. Как сообщают различные источники, Матерла может находиться в СИЗО в течение трех месяцев, пока полиция не завершит расследование. Если вина бойца будет доказана, то KSW моментально разорвет с ним контракт.

Напомним, что Маиерла провел за свою карьеру 29 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел пять поражений. В Польше Матерла является одним из самых известных бойцов ММА.