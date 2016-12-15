Александр Жуков: На федерацию бобслея и скелетона оказали давление

Президент ОКР - о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

- Жаль, что чемпионат мира перенесли из России. Видимо, это связано с тем давлением, которое было оказано на международную федерацию бобслея и скелетона. Спортсмены ряда стран объявили о том, что не поедут на чемпионат. Для международного спортивного движения самое страшное – это бойкоты. Ни в коем случае не ложно быть бойкотов по политическим соображениям, а спортсмены из ряда стран руководствовались именно этим. Надеюсь, этот бойкот не коснется чемпионата мира по футболу.

Чемпионата мира по бобслею и скелетону должен был пройти 13-26 февраля на олимпийской трассе в Сочи.