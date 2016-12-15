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Андрей Перегудов: «Динамо» планирует сыграть товарищеский матч с «Барселоной»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал, что летом 2018 года «Динамо» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной», приуроченный к открытию нового стадиона.

- Известен ли уже соперник по матчу открытия?
- Открытие, как вы знаете, запланировано у нас на октябрь 2017 года. Но в это время серьезный иностранный клуб приехать не сможет из-за загруженного графика, поэтому мы, скорее всего, проведем игру с отечественной командой. А вот в 2018-м хотим позвать серьезного иностранного соперника - либо сборную, либо клуб. Могу даже открыть секрет – мы ведем переговоры с «Барселоной»

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