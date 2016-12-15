Марио Фернандес может перейти в «Барселону»
Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике продолжает настаивать на покупке крайнего защитника в грядущее трансферное окно.
Как сообщает каталонское издание Sport.es, сине-гранатовые составили список потенциальных покупок, в который вошел защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Отмечается, что также «Барселона» рассматривает кандидатуры Жоао Канселу («Валенсия»), Седрика Соареша («Саутгемптон») и Дарио Срна (донецкий «Шахтер»).
В нынешнем сезоне 26-летний Фернандес провел во всех турнирах за столичный клуб 23 матча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с ЦСКА рассчитан до 2019 года.
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