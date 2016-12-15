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WADA обвиняет 31 российского биатлониста в приеме допинга

Источник:  Vg.noКомментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31-й фамилии российских биатлонистов, которые употребляли допинг.

Об этом сообщил глава IBU Андерс Бессеберг. 

- Некоторые из этих спортсменов уже были дисквалифицированы, кто-то - завершил карьеру. Сейчас актуален вопрос - кто из тех, кто подозревается в употреблении допинга, до сих пор участвует в международных соревнованиях. В течение недели мы будем разбираться и дадим рекомендации, чтобы отсеять тех спортсменов, которые, по мнению комитета IBU, могут быть дисквалифицированы, - цитирует Бессенберга Vg.no. 

По словам президента IBU, он получил достаточно информации от главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, чтобы сделать правильные выводы.  

По информации источника, первые дисквалификации российских биатлонистов могут состоятся в преддверии четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, который пройдет в начале января.  

Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. По его данным, 4 золотые медали россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи были завоеваны с нарушениями антидопинговых правил.   

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