Андрей Перегудов: Правильно, что у «Динамо» будет один хозяин

Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов подтвердил появившуюся информацию, что банк прекращает сотрудничество с футбольным «Динамо» и передаст акции клуба одноименному физкультурно-спортивному обществу.

- Появилась информация, что наблюдательный совет банка ВТБ принял решение больше не участвовать в жизни московского «Динамо»?

- Да, это так. Мы заранее готовились к этому. Думаю, правильно, что у футбольного клуба теперь будет один хозяин не только с точки зрения управления, но и акционерного капитала. И общество «Динамо» будет само решать вопросы и управлять делами команды. Всегда хорошо, когда спрос с кого-то одного.

Напомним, что ВТБ должен передать 74 процента принадлежащих ему акций «Динамо» новому владельцу по цене, не ниже рыночной.