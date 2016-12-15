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«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по трансферу Шнайдерлина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, в услугах игрока «красных дьяволов» заинтересован наставник «Эвертона» Рональд Куман. Отмечается, что мерсисайдский клуб уже начал переговоры «Юнайтед» по трансферу футболиста. Ранее сообщалось, что ириски готовы выложить за полузащитника 20 млн фунтов, а в его услугах также был заинтересован «Вест Бромвич».

В нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «МанЮнайтед» рассчитан до 2019 года.


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