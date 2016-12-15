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Дмитрий Медведев: В отношении Мутко не представлено никаких доказательств, иначе он бы не работал в правительстве

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении бывшего министр спорта, вице-премьера Виталия Мутко не представлено никаких доказательств вины в допинговом скандале.

- У нас нет доказательств того, что министр Мутко к этом скандалу причастен. Если бы такие доказательств были, то он бы в правительстве не работал,- цитирует Медведева ТАСС. 

Напомним, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен считает Виталия Мутко причастным к допинговым скандалам в России. По его словам, именно по распоряжению Мутко происходила замена положительных допинг-проб на чистые на Олимпиаде в Сочи. 

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