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Союз биатлонистов России: К нам никаких документов по поводу допинга не поступало

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировала информацию о том, что в Международный союз биатлонистов (IBU) был предоставлен список WADA 31 российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.

- Никаких официальных документов в СБР из Международного союза биатлонистов не поступало. На следующей неделе пройдет исполком IBU, но это очередной исполком, не внеплановый. Россию в исполкоме представляет первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, он, конечно, поднимет вопрос о новых обвинениях. - сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе Союза биатлонистов России.  

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31-й фамилии российских биатлонистов, которые обвиняются в приеме допинга. 

Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. По его данным, 4 золотые медали россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи были завоеваны с нарушениями антидопинговых правил.    

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