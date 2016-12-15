Владислав «SilverName» Синотов стал победителем турнира WCA 2016 по Hearthstone
Игрок команды Team Spirit Владислав «SilverName» Синотов cтал чемпионом турнира World Cyber Arena 2016 по Hearthstone.
В финальном поединке Владислав победил китайца Фэна «IceFox» Сяо со счетом 3:1
SilverName за победу на турнире получит 97 500 долларов, IceFox достанется 48 750 долларов. На третьем месте расположился кореец Таесанг «Taesang» Юн, заработавший 27 625 долларов. Артем «DrHippi» Кравец занял четвертую позицию.
Турнир World Cyber Arena 2016 по Hearthstone проходил с 10 по 15 декабря в городе Иньчуань, Китай. Призовой фонд чемпионата составил 150 000 долларов.
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