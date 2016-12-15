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Роман Бабаев: ЦСКА хочет взять нападающего, который усилит команду – классного игрока

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах столичного клуба на грядущее трансферное окно.

– Недавно Виктор Ганчаренко заявил, что зимой клуб покинут Траоре и Страндберг. В связи с этим команде необходим форвард. Где ищете его?
– Ищем усиление практически везде: и Европа, и Южная Америка, и Африка. Хочется взять нападающего, который усилит команду – классного игрока. Это непростая задача, но мы будем стараться.

– Речь идет о форварде с именем или о ком-то не слишком известном?
– Вы знаете, что ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Поэтому идем по проторенной дорожке.

– То есть, речи о возвращении кого-то из прежних игроков - Вагнер, Муса, Думбия - не идет?
– Нет. Сейчас не идет, – сказал Бабаев в интервью агентству «Р-Спорт».

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