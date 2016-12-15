Андрей Будогосский: Бонус за качественное судейство в РФПЛ составит 50 тысяч рублей

Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский рассказал, какие бонусы будут получать арбитры за качественное судейство.

- Мы хотим сделать конкурентоспособную модель футбольного арбитража на всех уровнях. Но, поскольку наиболее актуальной задачей является работа по судейству РФПЛ и ФНЛ, мы создаем единый блок, который будет называться «Высшая группа судей». В нее войдут арбитры категории PRO, PRO-2 и А. Они будут подразделены на подгруппы на основании качества их работы и перспективности. В зависимости от того, в какой из групп находится человек, он получит соответствующие назначения.

Судьи категории А – наш своеобразный дубль, молодежный состав, по аналогии с клубным футболом. Принцип ротации между группами можно назвать очень простым – если судья получает в качестве оценки за работу на матчах две «двойки», он меняется местом с наиболее перспективным и подготовленным на данный момент рефери с категорией А. Эта модель будет способствовать повышению ответственности судей и здоровой конкуренции между ними. Также мы не забываем о материальной стороне дела и хотим поощрить судей, работающих в категории PRO. Это некая базовая сумма, 30 тысяч рублей, которую арбитр получает в виде ежемесячной выплаты, а также бонус порядка 50 тысяч рублей за качественно проведенный матч (оценка 8.2 балла и выше).

При оценке менее 8.2 балла идет соответствующее уменьшение бонусной суммы – 75%, 50% и так далее. При отрицательной оценке арбитр не получает бонуса. Своя система поощрения будет и у инспекторов. Мы видим также резерв для оптимизации средств, выделяемых на судейство. В частности, можно достичь экономии за счет долгосрочного планирования выездов судей на матчи и выбора единого оператора для перелетов внутри страны, -цитирует Будогосского ТАСС.