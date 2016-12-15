Александр Емельяненко: Мне вообще без разницы с кем драться, хотелось бы иностранцев побить
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих планах на будущее.
- Ваш последний бой с Дмитрием Сосновским закончился нокаутом, пересматривали его?
- Уже не помню, когда этот бой был. Какая-то информация из прошлого века.
- Реванш вам интересен?
- Мне вообще без разницы с кем драться: с Сосновским, не с Сосновским. Мне хочется подготовиться, встретиться с организаторами и выступать против иностранных спортсменов. Что нам в России буцкать друг друга? Вид спорта только начинает зарождаться. Но поставят Сосновского — буду бить Сосновского, а хотелось бы иностранцев побить, - цитирует Емельяненко «Матч ТВ».
Напомним, Александр Емельяненко обвинялся в нанесении побоев и сексуальном насилии над своей горничной. Сам спортсмен факт насилия отрицал и утверждал, что девушка дала ложные показания. Решением суда Емельяненко приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, но освободили условно-досрочно. Оставшуюся часть срока суд заменил исправительными работами.