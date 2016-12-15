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Гарри Реднапп: Если бы на месте Гвардиолы был другой тренер, в него бы уже летели бананы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп подверг критике работу Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«В последнее время он принимает очень странные решения. Если бы на его месте оказался другой специалист, то в него бы уже летели бананы. Не поймите меня не правильно. Я очень хорошо отношусь к Гвардиоле, а его послужной список говорит сам за себя. Но все это не значит, что он не допускает ошибок. Пеп такой же человек, как все остальные», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, испанский специалист возглавил «горожан» минувшим летом. На данный момент «Сити» под руководством Гвардиолы занимает 4 место в таблице АПЛ, набрав после 16-ти туров 33 очка. 

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