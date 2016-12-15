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«Автомобилист» на выезде обыграл «Амур»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпели домашнее поражение от «Автомобилиста».

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Мегалинский, Михал Чайковски, Артем Гареев, Томми Кивисте и Алексей Василевский. Две шайбы для проигравшей команды забросили Игорь Руденков и Владислав Ушенин.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет 17 декабря против «Куньлунь Ред Стар», а команда из Хабаровска двумя днями позже примет на домашней арене «Барыс».

КХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Амур - Автомобилист - 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Голы:

Мегалинский (Коукал, Щитов), 12:39 (0:1). Чайковски (Моня, Торченюк), 26:39 (0:2). Гареев (Михнов, Щитов), 28:21 (0:3). Кивистё (Моня, Торченюк), 36:41 (0:4). Василевский (Симаков), 38:35 (0:5). Руденков (Малевич), 50:33 (1:5). Ушенин В. (Куусела, Рамстедт), 54:12 (2:5).

Место и дата

15 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция


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