«Автомобилист» на выезде обыграл «Амур»
Хоккеисты «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпели домашнее поражение от «Автомобилиста».
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Мегалинский, Михал Чайковски, Артем Гареев, Томми Кивисте и Алексей Василевский. Две шайбы для проигравшей команды забросили Игорь Руденков и Владислав Ушенин.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет 17 декабря против «Куньлунь Ред Стар», а команда из Хабаровска двумя днями позже примет на домашней арене «Барыс».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Автомобилист - 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)
Голы:
Мегалинский (Коукал, Щитов), 12:39 (0:1). Чайковски (Моня, Торченюк), 26:39 (0:2). Гареев (Михнов, Щитов), 28:21 (0:3). Кивистё (Моня, Торченюк), 36:41 (0:4). Василевский (Симаков), 38:35 (0:5). Руденков (Малевич), 50:33 (1:5). Ушенин В. (Куусела, Рамстедт), 54:12 (2:5).
Место и дата
15 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция