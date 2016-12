Virtus.pro сразится с Fnatic в первом матче ESL One Genting

ФК «ПСЖ» представил команду по League of Legends Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил состав команды по League of Legends.

ESL One New York 2017 пройдет в сентябре ESL объявила дату проведения четвертого турнира ESL One New York по CS:GO в 2017 году.