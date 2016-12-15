«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира

В Японии на клубном чемпионате мира определился второй финалист. Им стал мадридский «Реал», который в 1/2 финала обыграл колумбийский клуб «Америка».



Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Зинедина Зидана (2:0).



В составе победителей забитыми мячами отметились форвард Карим Бензема и нападающий Криштиану Роналду.



Таким образом, испанский клуб проведет решающую игру с «Касима Антлерс» из Японии, которая состоится в воскресенье, 18 декабря и стартует в 13.30 мск.

Клубный чемпионат мира

Полуфинал

Америка (Колумбия) – «Реал» (Испания) – 0:2