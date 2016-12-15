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«Динамо» рассмотрит возможность покупки собственных акций за рубль 22 декабря

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как уже сообщал «Советский спорт», банк ВТБ, владеющий 74 процентами акций футбольного «Динамо», предложил выкупить их Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», которому принадлежат остальные акции. Называлась и цена — 1 рубль. Правда, к акциям прилагаются клубные долги, составляющие, по нашей информации, около 13 миллиардов рублей.

По просьбе «Совсеткого спорта» ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы ВФСО «Динамо» Эржена Ищенко.

- Помимо желания продать должно быть желание купить. Предложение ВТБ уступить обществу «Динамо» акции клуба включено в повестку дня заседания президиума Центрального совета общества, которое состоится 22 декабря. Это не вопрос чьего-то личного желания: в «Динамо» входит 18 различных ведомств, представители которых есть в совете и президиуме. Тема комплексная, отягощенная тяжелой финансовой ситуацией. Поэтому решение будет коллегиальным и взвешенным. До 22 декабря других объявлений по данному делу не последует.

- Вариантов два: либо акции с долгами будут куплены, либо нет. Каковы прогнозы на оба случая?

- Как уже не раз говорилось, любому покупателю придется учитывать ситуацию и хорошо представлять, из каких источников финансировать клуб в дальнейшем. «Динамо» имеет серьезные долги и значительную операционную нагрузку, вызванную нехваткой средств. На сегодняшний день, по моей информации, такого представления ни у кого нет. Как нет и вариантов действий.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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