«Динамо» рассмотрит возможность покупки собственных акций за рубль 22 декабря
Как уже сообщал «Советский спорт», банк ВТБ, владеющий 74 процентами акций футбольного «Динамо», предложил выкупить их Всероссийскому физкультурно-спо
По просьбе «Совсеткого спорта» ситуацию прокомментировал
- Помимо желания продать должно быть желание купить. Предложение ВТБ уступить обществу «Динамо» акции клуба включено в повестку дня заседания президиума Центрального совета общества, которое состоится 22 декабря. Это не вопрос чьего-то личного желания: в «Динамо» входит 18 различных ведомств, представители которых есть в совете и президиуме. Тема комплексная, отягощенная тяжелой финансовой ситуацией. Поэтому решение будет коллегиальным и взвешенным. До 22 декабря других объявлений по данному делу не последует.
- Вариантов два: либо акции с долгами будут куплены, либо нет. Каковы прогнозы на оба случая?
- Как уже не раз говорилось, любому покупателю придется учитывать ситуацию и хорошо представлять, из каких источников финансировать клуб в дальнейшем. «Динамо» имеет серьезные долги и значительную операционную нагрузку, вызванную нехваткой средств. На сегодняшний день, по моей информации, такого представления ни у кого нет. Как нет и вариантов действий.