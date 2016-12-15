Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Анохин: Конкуренты попросту боятся трассы в Сочи

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал отмену чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в 2017 году в Сочи.

- Что касается переноса чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, то здесь я вижу проблему глубже, чем в допинге. На самом деле трасса в Сочи очень сложная для иностранных спортсменов, о чем и говорилось перед ОИ-2014. Поэтому для нашей сборной было бы предпочтительнее выступать именно на сочинской трассе. Там реально наши спортсмены могли завоевать золотые медали. А вот конкуренты из Латвии и других стран попросту боятся этой трассы, поэтому сделали все возможное, чтобы перенести чемпионат мира на другую трассу. Это всё из-за золотых медалей, - передает слова Анохина «Спорт FM».

Напомним, что 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира в Сочи не состоится.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Также о возможности бойкота сообщили представители австрийской федерации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Третьяков: Куда перенесут чемпионат мира, там и буду выступатьОлимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из России в другую страну.Сергей Анохин: Нет никаких предпосылок, что у России отнимут ЧМ-2018Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин считает, что никто не лишит Россию чемпионата мира-2018.Журова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениямЖурова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениямОлимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в ЧелябинскеПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пыткуСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.Александр Горшков: Отменой чемпионата мира в Сочи создан неприятный прецедентПрезидент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.МОК приветствовал перенос ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из СочиМеждународный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.Александр Попов: Пресса должна быть на нашей стороне, а не писать желтизнуЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов - о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Виталий Мутко: Не думаю, что нужно драматизировать ситуацию с чемпионатом мира в СочиВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с отменой чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.Александр Зубков: Чемпионат мира-2017, перенесенный из Сочи, Россия бойкотировать не будетПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков подтвердил, что сборная страны примет участие в мировом первенстве 2017 года, которое было перенесено из Сочи.Александр Жуков: Бойкоты по политическим причинам, самое ужасное, что может бытьПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Федерация бобслея России: Мы вынуждены принять решение IBSFФедерация бобслея России (ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона о переносе чемпионата мира 2017 года из города Сочи.Дмитрий Свищев: Решение перенести чемпионат мира по бобслею и скелетону – совершенно безумноеДепутат Госдумы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он назвал его «совершенно безумным».Мартинс Дукурс: Надо было думать об отмене ЧМ летом, после доклада МакларенаМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - об отмене ЧМ в Сочи.Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболуДепутат Госдумы РФ прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.Мартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решениеМартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решениеМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» – об отмене ЧМ в Сочи.Павел Колобков: Контракт на проведение чемпионата мира в Сочи еще не расторгнутМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Олег Соколов: Не знаю, что смущает федерацию бобслея и скелетонаБывший главный тренер сборной России Олег Соколов прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Россию лишили чемпионата мира. Первая ласточка?Россию лишили чемпионата мира. Первая ласточка?Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира.Алексей Воевода: Мы должны поехать на чемпионат мира и выиграть на чужой территорииДвукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

Сергей Анохин
Сергей Анохинвсе новости
Чемпионат мира по бобслею и скелетону
Чемпионат мира по бобслею и скелетону