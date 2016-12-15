Сергей Анохин: Конкуренты попросту боятся трассы в Сочи

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал отмену чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в 2017 году в Сочи.

- Что касается переноса чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, то здесь я вижу проблему глубже, чем в допинге. На самом деле трасса в Сочи очень сложная для иностранных спортсменов, о чем и говорилось перед ОИ-2014. Поэтому для нашей сборной было бы предпочтительнее выступать именно на сочинской трассе. Там реально наши спортсмены могли завоевать золотые медали. А вот конкуренты из Латвии и других стран попросту боятся этой трассы, поэтому сделали все возможное, чтобы перенести чемпионат мира на другую трассу. Это всё из-за золотых медалей, - передает слова Анохина «Спорт FM».

Напомним, что 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира в Сочи не состоится.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Также о возможности бойкота сообщили представители австрийской федерации.