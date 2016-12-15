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Защитник сборной Эквадора перешел в «Краснодар»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Краснодара», клуб договорился о переходе защитника «Ференцвароша» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес.

«Состав ФК «Краснодар» в ближайшее время пополнит 22-летний защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Подписание контракта в ним запланировано на январь 2017 года», – говорится в сообщении «быков».

В октябре этого года Рамирес забил свой первый гол в матчах за сборную (игра с командой Чили, квалификация ЧМ-2018). На клубном уровне футболист провел в этом сезоне 14 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

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