Защитник сборной Эквадора перешел в «Краснодар»
Как сообщает официальный сайт «Краснодара», клуб договорился о переходе защитника «Ференцвароша» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес.
«Состав ФК «Краснодар» в ближайшее время пополнит 22-летний защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Подписание контракта в ним запланировано на январь 2017 года», – говорится в сообщении «быков».
В октябре этого года Рамирес забил свой первый гол в матчах за сборную (игра с командой Чили, квалификация ЧМ-2018). На клубном уровне футболист провел в этом сезоне 14 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
Игроком «Краснодара» станет 22-летний защитник сборной Эквадора Кристиан Рамиресhttps://t.co/4mua2YKCq8— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 15, 2016
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