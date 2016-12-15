Продуктивность тренировок не зависит от менструального цикла
Продуктивность
тренировок не зависит от менструального цикла
Вегетативные
реакции женского организма на тепло (кровоснабжение кожи и потоотделение) при
выполнении физических упражнений фиксированной интенсивности не меняются в
течение менструального цикла. Такой вывод сделали американские ученые.
В
исследовании приняли участие 10 женщин, находившихся в хорошей физической
форме. Каждая участница посетила четыре тренировки. Они проводились в начале
фолликулярной (3-6 дни) и середине лютеиновой (18-21 дни) фаз менструального
цикла в помещениях с сухим и теплым влажным воздухом.
Ученые
обнаружили: организм женщин, вне зависимости от фазы менструального цикла,
одинаково реагировал на тепловой стресс. Кроме того, исследование показало, что
влажный и теплый воздух снижал производительность участниц, так как в этих
условиях они меньше потели. В дальнейшем специалисты планируют выяснить, как
теплый и влажный воздух влияет на вегетативные реакции и производительность
спортсменок, принимающих оральные контрацептивы.