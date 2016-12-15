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Продуктивность тренировок не зависит от менструального цикла

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Продуктивность тренировок не зависит от менструального цикла

Вегетативные реакции женского организма на тепло (кровоснабжение кожи и потоотделение) при выполнении физических упражнений фиксированной интенсивности не меняются в течение менструального цикла. Такой вывод сделали американские ученые.

В исследовании приняли участие 10 женщин, находившихся в хорошей физической форме. Каждая участница посетила четыре тренировки. Они проводились в начале фолликулярной (3-6 дни) и середине лютеиновой (18-21 дни) фаз менструального цикла в помещениях с сухим и теплым влажным воздухом.

Ученые обнаружили: организм женщин, вне зависимости от фазы менструального цикла, одинаково реагировал на тепловой стресс. Кроме того, исследование показало, что влажный и теплый воздух снижал производительность участниц, так как в этих условиях они меньше потели. В дальнейшем специалисты планируют выяснить, как теплый и влажный воздух влияет на вегетативные реакции и производительность спортсменок, принимающих оральные контрацептивы.

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