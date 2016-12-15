Мэйвезер заплатит 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео про Макгрегора

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер готов выплатить 10 тысяч долларов за лучшую подпись под видео, которое он выложил на своей странице в Instagram.



Речь идет о первом поединке между Конором Макгрегором и Нэйт Диасом, в котором ирландец потерпел поражение.



«Подпишите это! Лучшая подпись выиграет 10 тысяч долларов. Победитель будет объявлен 19 декабря», – написал американец.

Ранее Мэйвезер сообщил, что может провести с Макгрегором бой по правилам бокса.

CAPTION THIS! Best caption wins $10,000.00. The winner will be announced on Monday, Dec 19. Stay tuned ! #TMT Видео опубликовано Floyd Mayweather (@floydmayweather) Дек 14 2016 в 8:51 PST



