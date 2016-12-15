Мэйвезер заплатит 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео про Макгрегора
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер готов выплатить 10 тысяч долларов за лучшую подпись под видео, которое он выложил на своей странице в Instagram.
Речь идет о первом поединке между Конором Макгрегором и Нэйт Диасом, в котором ирландец потерпел поражение.
«Подпишите это! Лучшая подпись выиграет 10 тысяч долларов. Победитель будет объявлен 19 декабря», – написал американец.
Ранее Мэйвезер сообщил, что может провести с Макгрегором бой по правилам бокса.
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