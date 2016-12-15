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Мэйвезер заплатит 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео про Макгрегора

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер готов выплатить 10 тысяч долларов за лучшую подпись под видео, которое он выложил на своей странице в Instagram.

Речь идет о первом поединке между Конором Макгрегором и Нэйт Диасом, в котором ирландец потерпел поражение.

«Подпишите это! Лучшая подпись выиграет 10 тысяч долларов. Победитель будет объявлен 19 декабря», – написал американец.

Ранее Мэйвезер сообщил, что может провести с Макгрегором бой по правилам бокса. 

CAPTION THIS! Best caption wins $10,000.00. The winner will be announced on Monday, Dec 19. Stay tuned ! #TMT

Видео опубликовано Floyd Mayweather (@floydmayweather)


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