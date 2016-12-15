Программа Body Pump позволяет похудеть и укрепить мышцы всего тела

Body Pump — это набирающая популярность разновидность интенсивной тренировкиа со штангой. Ее главное отличие от традиционных силовых занятий — это высокий темп и большое количество повторов упражнений.

Этот вид тренировки не только поможет вам похудеть, но и сделает ваше тело подтянутым. Занятия проходят под зажигательную музыку, упражнения выполняются в быстром темпе, а вашим главным спортивным атрибутом становится штанга. Вместе с ней вы последовательно в течение часа прорабатываете все проблемные зоны: руки (бицепс, трицепс, плечи), грудь, спину, ноги, ягодицы и пресс.

Body Pump — это идеальное сочетание силовой и аэробной нагрузки. Занятия с небольшим весом, но выполняемые в быстром темпе способствуют не только похудению, но и созданию рельефного тела.

Недостаток состоит в том, что программа не подходит для абсолютных новичков. Можно взять минимальные веса и тренироваться с ними, но эффективность таких занятий будет очень низкой. Если вы только начинаете свой фитнес-путь, попробуйте альтернативные программы.

Кроме того, силовые тренировки — очень травмоопасны. Неправильная техника при выполнении упражнений со штангой могут повлечь за собой болезненные ощущения в коленях, спине, пояснице.