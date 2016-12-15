Программа Body Pump позволяет похудеть и укрепить мышцы всего тела
Программа Body Pump
позволяет похудеть и укрепить мышцы всего тела
Body Pump — это набирающая популярность разновидность интенсивной тренировкиа со штангой. Ее
главное отличие от традиционных силовых занятий — это высокий темп и большое
количество повторов упражнений.
Этот вид тренировки не только поможет вам похудеть, но и
сделает ваше тело подтянутым. Занятия проходят под зажигательную музыку,
упражнения выполняются в быстром темпе, а вашим главным спортивным атрибутом
становится штанга. Вместе с ней вы последовательно в течение часа
прорабатываете все проблемные зоны: руки (бицепс, трицепс, плечи), грудь,
спину, ноги, ягодицы и пресс.
Body Pump — это идеальное сочетание силовой и аэробной
нагрузки. Занятия с небольшим весом, но выполняемые в быстром темпе способствуют
не только похудению, но и созданию рельефного тела.
Недостаток состоит в том, что программа не подходит для
абсолютных новичков. Можно взять минимальные веса и тренироваться с ними, но
эффективность таких занятий будет очень низкой. Если вы только начинаете свой
фитнес-путь, попробуйте альтернативные программы.
Кроме того, силовые тренировки — очень травмоопасны.
Неправильная техника при выполнении упражнений со штангой могут повлечь за
собой болезненные ощущения в коленях, спине, пояснице.