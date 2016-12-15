Дону Кингу вручили премию за преданность боксу

Всемирный боксерский совет (WBС) наградил известного промоутера Дона Кинга призом Lifetime Award за преданность боксу.

«Очень трудно найти слова, чтобы описать, что свои чувства. Я очень рад получить этот приз. Вся моя жизнь - это бокс», - передает слова Кинга официальный сайт WBС.

Добавим, что 17 декабря в Екатеринбурге подопечный Дона Кинга канадец Бермейн Стиверн проведет бой против россиянина Александра Поветкина за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.