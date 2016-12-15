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Дону Кингу вручили премию за преданность боксу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Всемирный боксерский совет (WBС) наградил известного промоутера Дона Кинга призом Lifetime Award за преданность боксу.

«Очень трудно найти слова, чтобы описать, что свои чувства. Я очень рад получить этот приз. Вся моя жизнь - это бокс», - передает слова Кинга официальный сайт WBС.

Добавим, что 17 декабря в Екатеринбурге подопечный Дона Кинга канадец Бермейн Стиверн проведет бой против россиянина Александра Поветкина за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

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