Владимир Сальников: Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингом

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о новом докладе ВАДА и допинге в плавании.

– Я реагирую на ситуацию уже спокойно. Для понимания нужен определенный диалог и факты, которые будут понятны всем. Пока мы находимся в состоянии оценки.

Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингом. У нас наоборот есть своя антидопинговая программа, она разъясняет спортсменам и тренерам, как себя вести в какой ситуации. Есть графические материалы, перед Олимпиадой их показывали даже на ВВС. Мы постоянно информируем спортсменов о необходимости соблюдать антидопинговый кодекс.

Политическая часть, несомненно, в большом количестве присутствует. Можно только посетовать на то, что инструмент в руках недобросовестных политиков, которые зарабатывают себе имя на обвинении в наш адрес. Если чуть-чуть раздвинем границы – увидим: эта проблема есть во всем мире. На сегодняшний день в мировом формате она не рассматривается. Ее надо признать, она существует не только в отдельно взятой стране, но и во всем мире.



Перенос соревнований по зимним видам спорта из нашей страны у меня вызывает разочарование. Потому что это грязная игра, - сказал Сальников в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Ранее стало известно, что предстоящий чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи. Турнир пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее.

В официальном пресс-релизе IBSF отмечалось, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. Чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.