В Китае приняли закон о регулировании деятельности стримеров

Virtus.pro сразится с Fnatic в первом матче ESL One Genting Организаторы ESL One Genting 2017 анонсировали распределение команд по группам на турнире.

ФК «ПСЖ» представил команду по League of Legends Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил состав команды по League of Legends.