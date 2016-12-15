В Китае приняли закон о регулировании деятельности стримеров

Министерство культуры Китая приняло закон о регулировании деятельности стимеров.



С 1 января 2017 года китайские пользователи смогут стримить только одобренные игры, а стриминговым площадкам теперь необходимо получить специальную лицензию и следовать установленным правилам. Также стримерам необходимо регистрироваться под своими реальными именами.



Причиной введения этого закона стала популяризация нежелательных игр, которые не имеют официально издателя в Китае.



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