Льюис Хэмилтон: У меня нет права голоса в выборе партнёра по команде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выборе партнера по команде.

«После того как шорт-лист был сокращён до пяти имён, в «Мерседес», по контракту, должны были приступить к обсуждению данного вопроса со мной. Но у меня нет права голоса в выборе партнёра по команде. Я не могу сказать, что мне не важно, кто станет моим напарником. Конечно, имеет значение, кто выступает за рулём второй машины. Это важно для атмосферы в команде. На примере других конюшен мы видели, что соперничество между двумя напарниками может иметь негативный эффект», - сказал Хэмилтон.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов», освободив место второго пилота в немецкой команде.