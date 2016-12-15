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Заварзина завоевала бронзу на этапе КМ по параллельному гигантскому слалому

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.

На проходящем в итальянской Карецце Заварзина в полуфинале уступила австрийке Ине Мешик. В «малом» финале российская спортсменка одолела другую представительницу команды Австрии Юлию Дуймовиц.

Победительницей итальянского этапа стала австрийка Ина Меньшик, серебро досталось чешской сноубордистке Эстер Ледечке.

Сноуборд
Кубок мира
Карецца (Италия)
Женщины

1. Ина Мешик (Австрия)

2. Эстер Ледечка (Чехия)

3. Алена Заварзина (Россия)

4. Юлия Дуймовиц (Австрия)

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