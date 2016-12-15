Заварзина завоевала бронзу на этапе КМ по параллельному гигантскому слалому

Алена Заварзина об этапе Кубка мира: Я выступаю лучше на чемпионатах мира и Олимпиаде

Чемпионка мира по сноуборду, бронзовый призер Олимпиады заявила, что на чемпионатах мира и Олимпиаде она выступает лучше, чем на этапах Кубка мира.