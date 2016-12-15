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«Ювентус» объявил о продлении контракта со Стураро

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро продолжит выступления за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что сегодня игрок поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».

В нынешнем сезоне 23-летний Стураро провел во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

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