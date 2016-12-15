«Ювентус» объявил о продлении контракта со Стураро
Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро продолжит выступления за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Отмечается, что сегодня игрок поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».
В нынешнем сезоне 23-летний Стураро провел во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу.
OFFICIAL: @sturaro_stefano extends Juventus contract until 2021. https://t.co/2jXLNWGITe #Sturaro2021 pic.twitter.com/2aWO4Bcw5f— JuventusFC (@juventusfcen) December 15, 2016
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