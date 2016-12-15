«Уильямс» попросили Массу возобновить карьеру и вернуться в команду
«Уильямс» попросили Фелипе Массу возобновить карьеру и вернуться в команду, сообщает L’Equipe.
По информации источника, возвращение Массы связано с тем, что «Мерседес» хотят подписать пилота британской команды Валеттери Боттаса. И только возвращение Массы позволит немецкой команде осуществить сделку с Боттасом.
Отметим, если Боттас перейдет в «Мерседес», то «Уильямс» получит скидку в 10 миллионов евро на двигатели «Мерседеса».
Напомним, 35-летний бразилец официально завершил карьеру по окончании минувшего сезона. По итогам сезона Масса набрал 53 очка и расположился на 11-й строчке личного зачета пилотов.
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