Риккардо был признан гонщиком года по версии Autosport
Австралийский гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо признан гонщиком года по версии журнала Autosport, сообщается на официальном сайте журнала.
Второе место досталось вице-чемпиону минувшего сезона, пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Третий — 19-летний гонщик и партнер Риккардо по команде Макс Ферстаппен.
Стоит отметить, чемпион 2016 года Нико Росберг расположился на пятой строчке.
Ни один из российских автогонщиков не попал в топ-50 рейтинга.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически