Спортивный директор «Боруссии» М исключил переход Швайнштайгера

Спортивный директор Боруссии (Менхенгладбах) Макс Эберл ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.



«Бастиан – фантастический игрок, но он не завершит свою карьеру в нашей команде. Если мы и будем кого-то покупать, то только тех, кто впишется в нашу систему», – приводит слова Эберла официальный Twitter немецкого клуба.

#Eberl: "@BSchweinsteiger is a fantastic player, but he won't be ending his career with us." #FCABMG