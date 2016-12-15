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Спортивный директор «Боруссии» М исключил переход Швайнштайгера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор Боруссии (Менхенгладбах) Макс Эберл ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.

«Бастиан – фантастический игрок, но он не завершит свою карьеру в нашей команде. Если мы и будем кого-то покупать, то только тех, кто впишется в нашу систему», – приводит слова Эберла официальный Twitter немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что немецкий игрок покинет «Юнайтед» зимой 2017 года, поскольку Жозе Моуринью не видит его в основе. Отмечалось, что клуб выплатит футболисту 11 млн евро за преждевременное расторжение контракта.

Напомним, после прихода португальского специалиста Швайнштайгер сыграл в нынешнем сезоне один матч, выйдя на замену.

Жозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонку

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