В этом сезоне до 70 процентов билетов и абонементов ФК «Спартак» продаст онлайн.

Об этом сегодня сообщил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко на ИТ-Форуме «Технологии. Инновации. Софт».

- Пока доля продажи билетов и абонементов онлайн - 68 процентов, -сказал Атаманенко. - Но к концу сезона мы намерены довести ее до 70 процентов. В прошлом сезоне мы продали через интернет 65 процентов, а в первый сезон «Открытия Арены» - 53-54 процента билетов и абонементов.